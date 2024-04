Noi giovani e la politica | tra apatia e grandi battaglie

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci avviciniamo alle elezioni europee, che apriranno un mandato che coincide con gli ultimi anni che ci restano per affrontare una serie di sfide – una su tutte quella climatica – ma la mia generazione sembra in parte ignara rispetto a questo voto cruciale o disinteressata da quello che comporta. Uno studio condotto dallo European Council on Foreign Relations mostra che gli elettori europei sono divisi in cinque «tribù di crisi»: 49,6 milioni di persone ritengono che la guerra in Ucraina sarà la principale questione ad avere un impatto sul loro futuro, per 58,8 milioni sarà l’immigrazione, per 70,8 milioni la crisi economica, per 73,6 milioni la pandemia, per 73,5 milioni il cambiamento climatico. Quest’ultimo è in cima all’agenda e alle preoccupazioni dei, sia in Italia (come confermato da una ricerca di Ipsos per l’Università Cattolica), sia in Europa, dove ...