“No Pietro | ma che fai!” Isola dei Famosi | la scoperta nella notte | per fortuna c’era l’altro

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 11 aprile 2024) La scorsa sembra essere stata una nottata parecchio difficile ed in particolare per un concorrente, che è anche tra preferiti, e più chiacchierati, dai telespettatori de L’dei2024. Lo spietato reality sta mietendo già le sue prime vittime. Ieri un giovane naufrago è scoppiato a piangere gli erano tutti attorno. Per un momento i tentativi di consolazione del cast di concorrenti non sono servite a nulla. Il naufrago in questione era a pezzi e a causa di una delle insidie più facili da immaginare quando si parla de L’dei2024 e di tutte le precedenti edizioni. Singhiozzava di fronte al fuoco e non si dava proprio pace.dei, brutto momento per il naufrago Bisogna anche considerare il fatto che gli ultimi non siano stati giorni ...