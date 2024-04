Niccolò Ciatti | il papà | “Lo hanno giustiziato in pochi secondi | noi attendiamo giustizia da 7 anni”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Agiorni dall'inizio del processo in Cassazione, l'appello deldel 22enne toscano, ucciso a calci e pugni durante la vacanza in Spagna nell’agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. "Ci auguriamo conferma della condanna e che Bissoultanov venga arrestato”.

Chi l'ha visto, di cosa si è parlato ieri sera: testimone sul caso della 22enne trovata morta: Poi in studio è stato ricevuto il padre di Niccolò Ciatti . Si tratta di un 22enne che nel 2017 fu vittima di un brutale pestaggio in una discoteca spagnola. In ...

Chi l'ha visto, stasera su Rai3: scomparsi e casi puntata 10 aprile 2024: Non solo, spazio alla morte del giovane Niccolò Ciatti: in studio il padre chiede giustizia per suo figlio massacrato di botte senza motivo in una discoteca spagnola, con tanto di video dove si ...