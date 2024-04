Nestlè | 300 assunzioni in Italia | offerta di lavoro a Mantova

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un notevole investimento, quello di Nestlé in, precisamente a, dove troverà spazio una nuova fabbrica del colosso. In termini economici, ci si avvicina ai 500 milioni di euro messi sul tavolo per questo progetto, che sorgerà nell’area industriale di Valdara. Si opererà su un’area di circa 180mila metro quadri e ci saranno ben 300 nuovi occupati nel corso dei prossimi anni, precisamente nel prossimo triennio. Collaborazione con il Mimit La nuova fabbrica Nestlé che troverà spazio nelno sarà dedicata alla produzione di pet food. L’annuncio è giunto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Una nota del Mimit però precisa anche come la fabbrica in sé non rappresenterà l’unica realizzazione sul territorio. Spazio anche per un nuovo polo logistico. Un’iniziativa rilevante per i lavoratori ...