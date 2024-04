Nessuno lo ha detto | Dalla Chiesa inchioda Serracchiani | alta tensione su Bari

Sabatini: "Dico una cosa per dovere giornalistico. Nessuno si offenda" - In un editoriale su Calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato una polemica.areanapoli

Rossella Jardini racconta il suo legame con Franco Moschino: come lui Nessuno mai - «Direi di no, forse nemmeno la scomparsa di Franco ... Con l’Aids mi sono sentita come l’ussaro sul tetto, non avevo più Nessuno dei miei amici attorno. Da allora le cose sono cambiate molto, ...vanityfair

"Nessuno è certo di restare la prossima stagione", il discorso di De Laurentiis alla squadra - Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi si è presentato a Castel Volturno dove ha tenuto un discorso alla squadra.areanapoli