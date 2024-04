Nerviano | sequestrati 145 chilogrammi di hashish nascosti in confezioni di merendine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024)(Milano), 11 aprile 2024 – Avevano quasi 150diin un’abitazione e pronti per entrare nel mercato dello spaccio del territorio, già suddivisi in panetti in parte celati all’interno didiSnickers e simili, in modo da passare inosservati: l’intervento dei Carabinieri (i militari della stazione dicoadiuvati dal Nor di Legnano) ha però portato in cella i due spacciatori responsabili di questo vero e proprio market all’ingrosso, arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scambio di un borsone sospetto I carabinieri, che erano già sulle tracce degli spacciatori, sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, 10 aprile, dopo aver osservato lo scambio di un ...