Nella centrale-trappola Sub immersi nell’acqua nera cercano i quattro dispersi | Disposti a tutto per trovarli

(Di giovedì 11 aprile 2024) dall’inviata Nicoletta Tempera CAMUGNANO (Bologna)come la pece, i sommozzatori hanno usato le mani come occhi. E hanno cercato e cercato, per un giorno e mezzo,speranza, sempre più flebile con il passare delle ore, che itecnicipotessero essere ancora vivi. Ma quello che resta dei piani - 8, - 9 e - 10 dellaidroelettrica dell’Enel al lago di Suviana, sull’Appennino bolognese, è unamortale. Un pericolo per gli stessi soccorritori. Oltre cento i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni, assieme ai nuclei sommozzatori di carabinieri e Guardia di finanza. In uno sforzo comune, teso a rintracciare i lavoratori travolti dal crollo del solaio, dopo l’esplosione della turbina su cui martedì stavano ...