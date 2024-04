“Nel litigio tra Conte e Schlein vince il centrodestra” La sentenza del sondaggista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'affondo giustizialista di Giuseppesu Ellye il Pd, il derby per la leadership del centrosinistra. Il Tempo ha affrontato tutto questo, con Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo dell'Istituto Piepoli.preme su Ellycon la morsa della questione morale. Questo gli porterà qualcosa in termini di consenso? «Dai dati che stiamo raccogliendo in questa fase possiamo dire che non ci guadagna nessuno. Un tempo, effettivamente, i guai giudiziari in cui incappava una parte politica portavano vantaggi a quella avversaria o concorrente. Oggi non è più così, e vale il brocardo latino ‘in dubiis abstine', nel dubbio astieniti. Questo in senso letterale». Dunque cresce l'area del non voto? «Il riflesso è quello, c'è il rischio che si rimpolpi il bacino dell'astensione. Però c'è un ragionamento, al di là ...