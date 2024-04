NBA | i risultati della notte 11 aprile | Jokic ne fa 41 e trascina i Nuggets | bene Mavericks e Thunder

(Di giovedì 11 aprile 2024) Otto sono le partite andate in scena nellaper la NBA, con la regular season 2023-2024 in dirittura d’arrivo prima di concentrarsi sui play-in che definiranno le otto squadre ai playoff sulla strada verso il titolo: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Vittoria casalinga dei Cleveland Cavaliers (47-33) sui Memphis Grizzlies (27-53) per 110-98 con un Donovan Mitchell in grande spolvero autore di 29 punti e la doppia doppia di Jarrett Allen (16 punti e 10 rimbalzi), con 32 punti di Jake LaRavia tra gli ospiti. Blitz esterno dei Dallas(50-30) a Miami contro gli Heat (44-36) col punteggio di 92-111: Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist insieme ai 25 punti del ‘gemello’ Kyrie Irving – 21 punti di Tyler Herro per i vice-campioni uscenti. Successo interno dei Brooklyn Nets (32-48) ...

Ben 14 partite si sono disputate in una notte NBA che, nei fatti, aiuta a definire sempre di più come sarà la questione playoff e, tra una settimana, play-in. Nel frattempo, lontano dal parquet, è ... (oasport)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Western ... (sportface)

Otto sono le partite andate in scena nella notte per la NBA, con la regular season 2023-2024 in dirittura d’arrivo prima di concentrarsi sui play-in che definiranno le otto squadre ai playoff sulla ... (oasport)

NBA, i risultati della notte (11 aprile): Jokic ne fa 41 e trascina i Nuggets, bene anche Mavericks e Thunder. Clippers ko in casa contro i Suns - Otto sono le partite andate in scena nella notte per la NBA, con la regular season 2023-2024 in dirittura d’arrivo prima di concentrarsi sui play-in che definiranno le otto squadre ai playoff sulla st ...oasport

L'ABC della NBA, la nuova lettera è la H: di Heat Check e di Hall of Fame. VIDEO - Nella nuova puntata dell'ABC della NBA, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della lega lettera per lettera, si parla di uno degli onori più grandi per qualsiasi giocatore - entrare nella Hal ...sport.sky

NBA - Infortunio Antetokounmpo, sospiro di sollievo per i Milwaukee Bucks - Sospiro di sollievo in casa Milwaukee Bucks. Sono arrivati i risultati della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Giannis Antetokounmpo, uscito per infortunio nella partita ...pianetabasket