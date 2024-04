NBA | Holiday rinnova con i Celtics | a ovest è subito big match al primo turno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella notte Nba, una delle ultime per quanto riguarda la regular season 2023-2024, arrivano notizie importanti, sia per quanto riguarda i playoff, che sono ormai alle porte, sia per quanto riguarda il mercato. Come ha riportato il giornalista ESPN Adrian Wojnarowski, la guardia dei BostonJrue, arrivato alla corte di coach Joe Mazzulla in seguito alla trade che ha visto approdare Damian Lillard ai Milwaukee Bucks, ha esteso il suo contratto per quattro anni a 135 milioni di dollari con i biancoverdi, legandosi così aifino alla stagione 2027-2028. Con questa mossa Boston si assicura nuovamente un giocatore di qualità e grande esperienza, che al suoanno in Massachusetts sta viaggiando con 12 punti di media per partita, 5 rimbalzi e 5 assist. Boston, nonostante la stagione in corso, è già ...

Report: Celtics G Jrue Holiday agrees to 4-year extension - Veteran guard Jrue Holiday has agreed to a four-year, $135 million extension with the Boston Celtics, ESPN reported Wednesday night.Holiday came to Boston this past offseason, joining the Celtics a ...knbr

Holiday, Celtics Reportedly Agree To Four-Year, $135m Extension - Jrue Holiday and the Boston Celtics have agreed to a four-year, $135million contract extension. (More Basketball News) The deal was reported Wednesday by Adrian Wojnarowski of ESPN. The veteran has ...outlookindia

Mercato NBA, Jrue Holiday firma il rinnovo con i Celtics - Prima dell’inizio dei Playoff, i Boston Celtics hanno voluto blindare un loro pezzo forte per i prossimi anni. Secondo quanto riportato da Adrien Wojnarowski, Jrue Holiday ha firmato un rinnovo da qua ...nbareligion