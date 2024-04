Nba 2023 24 | Denver batte Minnesota | vincono anche Dallas | Phoenix e Okc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Manca sempre meno al termine della regular season Nba/24, e stanotte è andata in scena la quartultima nottata. Importante successo deiNuggets, che davanti al proprio pubblico superano iTimberwolves 116-107 e si portano in testa in solitaria alla Western Conference, distanziando di una gara proprio gli avversari di giornata. A fare la differenza, come al solito, è Nikola Jokic, che stampa una prestazione da 41 punti e 11 rimbalzi, facendo a fette la solida difesa dei Wolves, una delle migliori della lega, a cui non bastano i 25 punti di Edwards. A una gara di distacco dai campioni in carica c’èOklahoma City, che ha battuto agilmente i San Antonio Spurs 127-89. A guidare i Thunder è Shai Gilgeous-Alexander con 26 punti e Giddey con 20, mentre per i texani ci sono 20 punti di Collins. ...