Nasce il nuovo City Depot di GLS in centro a Bergamo

(Di giovedì 11 aprile 2024) In via Torquato Tasso unpunto di spedizione, ritiro e consegna: un hub di servizi dedicati all’«out-of-home» per turisti, cittadini e imprese

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Un nuovo polmone verde per contribuire all'assorbimento delle emissioni di CO2 e arricchire la biodiversità locale. Arriva in Friuli-Venezia Giulia, e in particolare nel ... (iltempo)

L’olio extravergine di oliva valtellinese è buono e cresce di anno in anno, in qualità e in quantità e presto il settore potrà contare su una filiera completa , dalla coltivazione alla produzione, ... (ilgiorno)

SSD Gen. 4 che vanno forte (7400MB/s): ecco quelli in offerta oggi (occhio ai Lexar!) - Ormai in molti dispongono di una piattaforma con slot M.2 compatibile con gli SSD PCIe Gen. 4, che permettono di arrivare a ben 7400MB/s reali in termini di transfer rate. Ecco quelli in offerta!hwupgrade

Medicina, Gaya Spolverato: «Una nuova classe di chirurghi oncologi specializzati» - Vuole, fortissimamente vuole, rivoluzionare il ruolo del chirurgo oncologo. Dice che il suo desiderio di essere medico Nasce da un progetto di libertà. Racconta (e le si illuminano gli ...ilmessaggero

Tornano disponibili i 2 portatili tuttofare bestseller, HP da 369€ e Lenovo da 519€ con 24GB di RAM! - Erano praticamente finiti ma sono tornati disponibili, sebbene in quantità ridotte, i migliori PC low cost a marchio HP e Lenovo. Sono eccezionali entrambi in rapporto a quanto costano, lo si capisce ...hwupgrade