Napoli | report allenamento | recupera un titolare! Le condizioni di Politano

Arrivano novità in merito alle condizioni di Mathias Olivera e non solo: due azzurri hanno lavorato in palestra e rischiano di non esserci contro il Frosinone. Nuova giornata di allenamenti a Castel ... (spazionapoli)

La SSC Napoli ha pubblicato il consueto Report dell' allenamento odierno dal si apprende che tre giocatori sono out L'articolo Report allenamento Napoli : out tre giocatori , la nota proviene da ... (forzazzurri)

Castel Volturno, il report del club: Juan Jesus recuperato! Ultime su Politano e Olivera - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per ...tuttonapoli

Ssc Napoli, il report di allenamento dell’11 aprile. Torna in gruppo Juan Jesus. Personalizzato per Politano - La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 11 aprile. Torna in gruppo Juan Jesus, mentre Matteo Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo ...mondonapoli

Politano, solo a parte in gruppo. Ultime su Olivera: il report da Castel Volturno - L'esterno offensivo del Napoli non è ancora recuperato, a differenza di Juan Jesus, che è tornato regolarmente in gruppo.areanapoli