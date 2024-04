Napoli | Politano in gruppo per parte dell’allenamento

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilsi prepara alla prossima partita contro il Frosinone, lavorando in mattinata sul campo 2. Gli uomini di Calzona hanno cominciato con attivazione e circuito atletico, poi verso la fine della seduta di allenamento, si è passati al lavoro tattico e una partita a campo ridotto.ha lavorato inper, per poi concentrarsi sul lavoro personalizzato, mentre Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il. Infine, Olivera è stato impegnato in terapie e lavoro personalizzato in palestra. SportFace.

Il Napoli a lavoro a Castel Volturno. Buone notizie per Calzona che ritrova Juan Jesus . Il brasiliano completamente ristabilito. Sulla via di guarigione anche Politano che ha svolto in parte lavoro ... (ilnapolista)

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone: confermato Zielu, tornano Politano e Rui - Dopo la vittoria di Monza, la squadra di Calzona ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco ...tuttonapoli

Napoli, le ultime da Castelvolturno: ritorno parziale in gruppo per Politano - L'ex Inter e Sassuolo ci prova a recuperare per tempo per l'impegno casalingo contro i ciociari, match vitale per mantenere vive le speranze Champions (seppur ridotte al lumicino). Il suo apporto, dop ...gonfialarete

"Conte ha chiamato Politano per informarsi su Napoli", il retroscena - Il tecnico Antonio Conte avrebbe chiamato Matteo Politano. Le rivelazioni di Kiss Kiss: 'Il mister è tentatissimo dalla piazza di Napoli: gli piace tanto'.areanapoli