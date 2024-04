(Di giovedì 11 aprile 2024) Ala, a, sono partiti i lavori per ildell'affrescodi, attribuito a Simone Papa detto 'il moderno', e di decorazioni pittoriche risalenti al XVII secolo. Si tratta di un riquadro posto sulla parete laterale dell'edificio e del ritratto raffigurante Franciscus Quinionius. Unche contribuirà a rendere ancora più frequentata ladel centro di, già meta di molti turisti: tra le attrazioni del sito, infatti, c'è anche una statua di Vlad ?epe?, figura leggendaria in Romania, morto tra l'ottobre e il dicembre 1476, alla quale si ispirò Bram Stoker per il suo Dracula. Il busto è stato posto dallo scorso ottobre dinanzi al sepolcro ...

Il Napoli decolla per Barcellona con Geolier a bordo: il presidente De Laurentiis e il rapper partenopeo supportano gli azzurri . In un’atmosfera carica di tensione e speranza, il Napoli ha dato il ... (napolipiu)

Scherma: Mondiali cadetti e giovani a Riad, al via con prove fioretto U20 - Al via la missione iridata degli azzurrini della scherma in Arabia Saudita. Partiranno domani (venerdi' 12), per concludersi il 20 aprile, i Campionati ...sportmediaset.mediaset

A fuoco il campo nomadi di Cupa Perillo e un vecchio scatolificio ad Angri - In azione i Vigili del Fuoco di Napoli e Salerno. Le fiamme divampate su vaste superfici, fra rifiuti e detriti ...rainews

Napoli, partito il restauro della Deposizione di Cristo nella chiesa Santa Maria La Nova - Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, partito il restauro della Deposizione di Cristo nella chiesa Santa Maria La Nova ...tg24.sky