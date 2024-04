Napoli | parlano anche Aronica e Vidigal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ex difensore delSalvatoreè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Spero e credo che il secondo tempo con il Monza sia stato lo switch decisivo per questo finale di stagione. Gli azzurri hanno capito che dovevano reagire dopo un primo tempo grigio e con i leader hanno svoltato”. ‘Quel’-Frosinone di Coppa Italia… “La gara col Frosinone è ovviamente da vincere e pesa eccome il terribile ko per 4-0 in Coppa Italia. Certe cose negli spogliatoi vengono ricordate, sicuramente gli azzurri vorranno riscattarsi. Nelle squadre servonoi gregari e i giocatori di temperamento per far capire certe cose, nel mione eravamo tanti. Poi, certo, per battere il Barcellona e per competere in alto occorrono ...