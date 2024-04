Napoli | obiettivo Buongiorno? E Meret…

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilavrebbe messo nel mirino il difensore del Torino Alessandro. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Profilo importante, uomo mercato già a gennaio: era nella lista invernale dele del Milan, piaceva in Premier. Il Torino lo ha bloccato. Un annetto fa ha fatto perdere la testa all’Atalanta e poi alla fine gli ha fatto perdere anche il colpo, lui, giovane cuore granata di 24 anni rimasto alla base a difendere il Toro”. Ilsa che i centrali difensivi di livello… “Certo il Torino lo valuta 40 milioni, diciamo tra i 35 e i 40, e dunque un bel po’. Merce rara i centrali difensivi di livello, lo ha imparato proprio ila sue spese dopo l’addio di Kim e una serie di scelte sul mercato non esattamente all’altezza.è ...

