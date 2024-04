Napoli | l’obiettivo è quello di trovare i nuovi Osimhen e Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Vidigal, Dionigi, De Maggio, Caruso, Di, Scozzafava, Longo, Taormina e D’Amico sono intervenuti a Radio Goal su Kiss Kissper parlare dele del futuro della squadra azzurra. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Scozzafava: Manna come direttore sportivo sceglie per iluna mini rivoluzione,diè una delle piazze che stuzzicano Conte, vuole restare in Italia e stare vicino alla famiglia Jose Luis Vidigal, ex giocatore del, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss“E’ un attaccante incredibile, ha qualità fisiche e ...