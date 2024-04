Napoli | le condizioni di Politano e Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo la vittoria di Monza, ilsi appresta ad affrontare la sfida interna contro il Frosinone in programma al Maradona domenica alle ore 12.30. Oggi la squadra azzurra ha svolto a Castelvolturno un allenamento mattutino, la nota lieta è stato il rientro in gruppo didopo la gestione di ieri. Sta meglio anche, che ha svolto una parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo, ma dovrebbe riuscire a far parte dell’11 titolare nel prossimo match. Indisponibile invece Olivera alle prese con un problema muscolare, l’uruguaiano infatti si è limitato a terapie e lavoro personalizzato in palestra; mister Calzona rilancerà allora Mario Rui a presidio della corsia mancina di difesa. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .