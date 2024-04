Napoli | Kvaratskhelia | “I tifosi mi motivano Scudetto? Il giorno più bello della mia vita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’attaccante delKhvichaparla ai canaliLega Serie A: “Mi manca casa mia ogni, ma ora sento che casa mia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui si vive per il calcio. Si vede che isono felici quando guardano il calcio e questo è incredibili perché non lo vedi da nessun’altra parte, devo dire. Il modo in cui imi trattano, il modo in cui imi amano, è una cosa grandissima. Il calcio per me è tutto, è la mia, non ci sono dubbi. Giocavo con i miei amici per strada ogni volta che uscivo di casa, anche dopo l’allenamento ero lì a giocare con loro. Ho mosso i miei primi passi nel calcio di strada, è lì che sono cresciuto. Penso che tu possa vederlo nel modo in cui gioco. Per strada fai ...