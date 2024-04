Napoli | Juan Jesus torna in gruppo | Politano solo parzialmente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ila lavoro a Castel Volturno. Buone notizie per Calzona che ritrova. Il brasiliano completamente ristabilito. Sulla via di guarigione ancheche ha svolto in parte lavoro personalizzato in. Ai box ancora Olivera che continua le terapie. Il report dell’allenamento odierno La nota del: “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito atletico. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.ha svolto una parte di ...