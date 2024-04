Napoli-Frosinone | Juan Jesus in dubbio | chi è in vantaggio tra Natan e Ostigard

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilaffronterà ilnella prossima giornata di Serie A. Calzona rischia di perderein difesa a causa di un infortunio. Dopo la vittoria in trasferta a Monza, ilè pronto a tornare in campo contro ilper il match valevole per la 32esima giornata di Serie A. La partita andrà in scena domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Calzona proveranno a conquistare nuovamente i tre punti per provare a tenere vivo il sogno Champions League. Di fronte, però, la squadra capitanata da Eusebio Di Francesco è a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza nelle ultime uscite. Il, desideroso di tornare alla vittoria dinanzi al proprio pubblico, schiererà gli uomini migliori affinché possa ...

