Napoli | flop Dendoncker e mistero Traorè | la scelta e le cifre dei riscatti

I voti ai protagonisti del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Monza Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match Monza Napoli , valido per la 31esima ... (calcionews24)

Top Nel Napoli tra i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nella vittoria per 4-2 nella trasferta di Monza menzioniamo Osimhen per lo straordinario gol del pareggio. Il nigeriano, ... (terzotemponapoli)

Napoli: le ultime dall'infermeria e un recupero importante - Il Napoli riprende il lavoro questa mattina a Castel Volturno in vista del prossimo match di campionato contro il Frosinone. Le ultime. Napoli, arrivano importanti novità dall'alle ...calciostyle

ON AIR - Mounard: "Conte Se arriverà a Napoli lo farà alle sue condizioni" - A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto David Mounard, procuratore ed ex calciatore allenato da Antonio Conte.Cosa è successo alla Salernitana in questa stagione“Diciamo che è iniziata ...napolimagazine

CASTEL DI SANGRO - Il sindaco: "Il Napoli ha esercitato l'opzione, sarà qui per altri 8 anni, a breve le ufficialità sulle date del ritiro" - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso: "Il Napoli sarà per altri sei anni in ritiro a Castel di Sangro Saranno otto, perchè mancano ...napolimagazine