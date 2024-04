Napoli | Di Fusco | “Non ho mai creduto alla Champions…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) ‘Legends-Ci vediamo a’: mercoledì 10 aprile è andata in scena la nona puntata della seconda edizione. Prodotta dMedia Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e Napoflix (canale 86), oltre che on demand sulla piattaforma Sportface TV. Tra gli ospiti ieri in studio anche Raffaele Di. Di seguito le dichiarazioni dello storico numero 12 del. I ‘due’visti a Monza… “A Monza, la differenza maggiore rispetto alle altre partite è stata che ilha giocato a un livello come quello dell’anno scorso per 20-25 minuti. E questo, in realtà, crea solo un rammarico ancora più grande per l’andamento della stagione”. ‘Qualche ricordo’, nonostante tutto… “Nonostante tutti gli errori commessi, evidentemente i ...