Napoli | colpi d’arma da fuoco nel cantiere della scuola | paura in strada

(Di giovedì 11 aprile 2024)di pistola esplosi neldi unaa Pianura, quartiere occidentale di. Sul posto ci sono i carabinieri. La sparatoria è avvenuta in via Provinciale, all’interno di undove si sta realizzando la nuova sede“Massimo Troisi”. L'articolo Teleclubitalia.

Nel parco di Piazza Italia a Fuorigrotta si è verificata nei giorni scorsi una sparatoria in cui è rimasta ferita una donna di 49 anni. Luisa Mangiapia è stata raggiunta a una gamba da un colpo di ... (open.online)

Il Napoli sta programmando la prossima stagione: due Dirigenti azzurri sono in Olanda per un doppio colpo di mercato. L’attenzione del Napoli è interamente rivolta al match di questo pomeriggio ... (spazionapoli)

Tempo di lettura: < 1 minuto colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro alcuni macchinari in sosta nel cantiere di una scuola in costruzione nel quartiere Pianura di Napoli . ... (anteprima24)

Napoli, spaccio di droga a Porta Nolana: arrestato pusher 60enne - Nel pomeriggio di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via ...ilmattino

Napoli, colpi di pistola nel cantiere della scuola Massimo Troisi a Pianura - Questa mattina i carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in via provinciale Napoli nel cantiere dove si sta realizzando ... Secondo quanto finora sommariamente ricostruito, sarebbero ...ilmattino

Quartiere Pianura di Napoli, colpi di pistola contro macchinari nel cantiere di una scuola in costruzione - Napoli, Pianura, colpi di pistola nel cantiere della futura scuola intitolata a Massimo Troisi situata in via provinciale Napoli ...ilcrivello