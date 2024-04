Napoli | Bruno Giordano | “Il confronto nell’intervallo a Monza…”

(Di giovedì 11 aprile 2024) ‘Legends-Ci vediamo a’: mercoledì 10 aprile è andata in scena la nona puntata della seconda edizione. Prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e Napoflix (canale 86), oltre che on demand sulla piattaforma Sportface TV. Tra gli ospiti ieri in studio anche. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante. Le reti dela Monza “I gol a Monza? Il massimo per un attaccante è quello fatto da Osimhen. Forse quello di Politano è più bello, ma quello di Victor è quello che preferisco. La squadra partenopea può rientrare nella corsa Champions? Purtroppo dipende anche dalle altre squadre, mentre credo abbia grandi possibilità di qualificarsi per la prossima Europa League”. I problemi del… “La verità è che ...

Il doppio ex Domenica sera alle 18:00 il Napoli è di scena all’Olimpico di Roma, dove è atteso dalla delicata sfida con la Lazio, partita che potrebbe decidere a favore dell’una o dell’altra la ... (terzotemponapoli)

Il noto chef è a Napoli per girare un episodio del suo programma "4 Hotel" e ha approfittato dell'occasione per visita re la bottega del maestro Genny Di Virigilio a San Gregorio Armeno .Continua a ... (fanpage)

27 GIUGNO Napoli - Anche quest’anno RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO raddoppia e, per la prima volta, arriva a Napoli. La data da segnare in agenda è giovedì 27 giugno e il luogo è Piazza del Plebiscito. L’evento sarà or ...radioitalia

Radio Italia Live – Il Concerto per la prima volta a Napoli - Radio Italia Live – Il Concerto arriva per la prima volta a Napoli. L’evento, completamente gratuito, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il ...sicilianews24

Non c’è altra strada che l’esonero: ‘coinvolte’ Juventus e Napoli - Da tempo si parla del nuovo socio che, dopo aver messo le mani sull’organizzazione societaria, vuole anche cambiare in panchina. Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, le riflessioni sono ...calciomercato