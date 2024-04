Napoli | Bagnoli | in auto con oltre mezzo chilo di “erba” Due persone arrestate

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) dai carabinieri per detenzione di sostanze illecite ai fini di spaccio Sono entrambi di Casalnuovo dii trentenni arrestati dai Carabinieri della stazione diper detenzione di droga a fini di spaccio.Durante un controllo alla circolazione lungo viale della Liberazione, i militari hanno fermato duein una Smart. L’agitazione che tradivano era curiosa, considerato che i documenti dell’sembravano in ordine. Così, i carabinieri hanno perquisito entrambi. Indi marijuana: 630 grammi diimbustata, pronta per essere dosata. E ancora 350 euro in contante ritenuto provento di spaccio e un bilancino di precisione.In manette A. T. e G. G., già noti alle forze dell’ordineNell’abitazione ...