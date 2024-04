Napoli | anche due idee low cost per l’attacco | giocano in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Osimhen andrà via, Simeone è in dubbio:delad oggi è un rebus, dueper gli azzurri. Aurelio De Laurentiis ne è consapevole: sarà vera e propria rivoluzione in casala prossima estate. Il patron degli azzurri vuole dare la svolta, conscio di un’annata vissuta ben al di sotto delle aspettative dopo il tanto atteso terzo scudetto. Dalla panchina sino al rettangolo verde, passando per la dirigenza, saranno tanti i cambiamenti sotto l’ombra del Vesuvio. Per ora, la certezza dovrebbe essere rappresentata da Manna, leader della Next Gen della Juventus, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo a discapito di Mauro Meluso., rebus attacco: ledi De Laurentiis per l’anno prossimo provengono dallaA! In ...