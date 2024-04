Nainggolan | «Guendouzi è una pippa | in Serie A ce ne sono altri 12 almeno più forti di lui»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Radja, ex centrocampista della Roma, ospite su Twitch del canale “Controcalcio”, ha commentato il derby della Capitale e la prestazione della Lazio. Secondo il belga, la squadra allenata da Tudor «è messa male», i giocatori arrivati in estate nonall’altezza di chi è andato via. Uno su tutti, considerato dauna «».: «Sa solo correre, non è da Lazio»se l’è presa con. Il francese non sarebbe un giocatore da Lazio: «Sa solo correre, è una. Lo dico proprio così. Hai dato via Milinkovic e lo rimpiazzi con lui. Ha resistenza? Quella serve per quelli che fanno atletica. Per me non è da Lazio e non è da grande squadra. Al posto suo prenderei Duncan della ...

