Musumeci | Il mare può diventare il nuovo motore di crescita dell' economia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gaeta, 11 apr. (Adnkronos) - "IlpuòildiItaliana, la risorsapuòuna straordinaria opportunità". Lo ha detto il ministro Nellointervenendo al Terzo Summit Nazionale sull'delBlue Forum 'Investiamo nell'del'. "La giornata diventa una preziosa occasione per parlare di questa straordinaria risorsaa natura, essenziale e indispensabile e per invitare tutti alla riflessione sulle cose che potevano essere fatte e non sono state fatte - dice- Su quelle che abbiamo tutti il dovere di fare. Le cose da fare ...