Musetti-Djokovic oggi in tv | orario ATP Montecarlo 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lorenzocontro Novak, un anno dopo. Nel 2023 il toscano, a, e ancora agli ottavi, firmò la nona volta di una vittoria di un italiano contro il numero 1 del mondo in carica. Fu quello, un 4-6 7-5 6-4 che mandò in visibilio chiunque fosse in tribuna nel Principato in quel momento. Da allora è cambiato tanto. Innanzitutto il momento di, che nel frattempo è diventato padre e, sul rosso, sembra aver ritrovato non tutte, ma almeno una parte delle certezze. E poi il contesto, quello che vedesì al numero 1, ma con l’incombente ombra di Sinner e Alcaraz pronta ad arrivare. Certo è che il serbo ha esordito lanciando importanti segnali contro Safiullin, ma per certi versi il toscano, contro il francese Arthur Fils, non è stato da meno. E c’è una curiosità: quello di ...

Djokovic-Musetti, stessa sabbia stesso mare un anno dopo: sarà bis o rivincita - Nole lo ha detto chiaro: "Non ho paura di niente e di nessuno", Lorenzo non si mette pressione: "In partite come questa non penso al risultato: comunque andrà avrò imparato qualcosa". È Djokovic-Muset ...gazzetta

