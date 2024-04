Musetti battuto da Djokovic oggi a Montecarlo | eliminato negli ottavi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Lorenzosconfittoda Novakdi finale dell’Atp Masters 1000 di. Il serbo, numero 1 del mondo, si impone per 7-5, 6-3 in 1h58? vendicando il k.o. incassato lo scorso anno contro l’azzurro.spreca una grossa chance dopo l’ottima partenza: il toscano apre la sfida mettendo a segno un break e sul 3-1 ha l’occasione per strappare nuovamente il servizio al rivale.si salva, resta in scia e dal 2-4 mette a segno un parziale di 5-1 chiudendo il primo set per 7-5. Il secondo parziale è un’altalena.scappa,dà l’impressione di poter recuperare il gap ma non corona mai l’inseguimento. Nole chiude 6-3, game ...