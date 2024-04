Municipio IV | via Pescosolido – La denuncia del M5S | “Il Pd inserisce fondi in bilancio ma non può spenderli”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Nei mesi precedenti abbiamo già evidenziato che la via, nel quartiere di Pietralata, non è in carico al Patrimonio nella sua totalità e che, pertanto, al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria è opportuno avviare le procedure di acquisizione. Abbiamo richiesto quindi, con una mozione municipale, l’impegno del presidente Umberti affinché l’iter sia avviato, ma l’atto è stato puntualmente bocciato in Consiglio municipale: nell’occasione il Capogruppo del Pd sostenne che era già previsto uno stanziamento di 550mila euro – tramite emendamento capitolino neldi previsione 2023/2025 – per il rifacimento stradale. Le nostre perplessità ci indussero a protocollare una interrogazione al Sindaco per conoscere quali lavori fossero previsti e se fossero state avviate le procedure di acquisizione. Sono passati alcuni mesi e oggi ...