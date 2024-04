(Di giovedì 11 aprile 2024)arbitraledelvalido per i quarti di Conference League 2023/24:delladeltra, valido per i quarti di Conference League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Grinfield.DEL

Moviola Viktoria Plzen Fiorentina, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di Conference League 2023/24: Moviola Viktoria Plzen Fiorentina L’episodio chiave della Moviola del match tra Viktoria Plzen e Fiorentina, val ...calcionews24

Viktoria PLZEN, Stagione finita per un centrocampista - Brutte notizie per il Viktoria Plzen, prossima avversaria della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Come fatto sapere da una nota del club, il centrocampista Jan Sikora ha subito un.firenzeviola

Juve Fiorentina, la Moviola dei giornali: giusto annullare i tre gol bianconeri - Conferenza stampa Allegri: «Prendiamoci la Champions. Sul rinnovo…» – VIDEO Conferenza stampa Allegri, il tecnico bianconero parla alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina Vigilia del ...informazione