Mountain bike Posto d’onore per Gualtieri e Armanasco

(Di giovedì 11 aprile 2024)per i brianzoli alla Marlene Sunshine di, seconda prova del Campionato italiano per società a Nalles in provincia di Bolzano. Il monzese Matteo Jacopo, portacolori della UC Costamasnaga, nella gara degli esordienti di secondo anno taglia il traguardo in seconda posizione alle spalle del plurivittorioso Mattia Acanfora, bresciano del team Santa Cruz RockShox Pro. Tra gli allievi di primo anno, l’atleta dell’US Biassono Raffaelesi è visto superare soltanto dal bergamasco Francesco Bettinelli. Decimoper Giovanni Bosio del GS Cicli Fiorin. Infine, mentre Simone Pesenti (US Biassono) ha chiuso undicesimo con gli allievi di secondo anno. Dan.Vig.