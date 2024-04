Mounard | “Conte tecnico di carattere | su Kim ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) David, procuratore ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Cosa è successo alla Salernitana in questa stagione? “Diciamo che è iniziata male ed è finita peggio. Una squadra con delle individualità importanti. Avrebbero potuto fare molto di più, ma c’è stata troppa confusione. Hanno fatto poco gruppo, si vede proprio in campo. Con le individualità che hanno, avrebbero potuto fare molto di più, anche viste le rivali. È un peccato, ma il calcio è questo”. Molto spesso, si punisce l’allenatore – con l’esonero – mentre tutelandolo l’allenatore si potrebbe uscire insieme dalla crisi. È anche quel che è accaduto al Napoli in questa stagione. “Avevo già detto che chiunque fosse arrivato al posto di Spalletti avrebbe fatto fatica. Si è ceduto Kim, uno dei difensori più forti d’Europa. Quando si fanno delle ...