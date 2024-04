MotoGP | Jorge Martin | “Voglio fare meglio dell’anno scorso a Austin | arrivo con fiducia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) A gonfie vele. Lo spagnolosi presenta da leader del Mondiale 2024 dinel terzo appuntamento del campionato. Il Circus delle due-ruote andrà in scena ad, in Texas, e sul tecnico tracciato statunitense i piloti saranno particolarmente sollecitati dal punto di vista fisico. Una pista molto impegnativa, per le accelerazioni e le frenate particolarmente importanti.è pronto alla sfida: “Sono molto contento del mio inizio di stagione. Il mio obiettivo èdegli altri anni: l’annoqui ho faticato molto, sarà una grande sfida e ci sono tanti rivali forti. Ma mi sento fiducioso e sto bene: l’annoavevo un po’ di febbre ed ero in sofferenza, quest’anno spero di essere tra i migliori“, ha ...