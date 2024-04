MotoGP | GP Americhe | Programma e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Questo fine settimana si torna in pista per lacon il gran premio di Austin che è pronto a prendersi la scena. Tante le incognite per una tappa pur sempre complicata e con una lotta per il titolo accesissima fin dalle prime battute che è pronta a decollare per davvero. Si prospettano tre giorni intensi tra prove libere, sprint race e gara che si disputeranno tutte in orari serali per quanto riguarda l’Italia, in virtù del fuso orario. Primi appuntamenti fissati per domani con la prima sessione di prove libere e le pre qualifiche e poi si prosegue sabato con Libere , qualifiche e infine la Sprint Race, per poi concludere domenica con la gara principale. Dunque andiamo a scoprire che cosa riserva ildel GP delledi, GP: il ...