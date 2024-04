MotoGP GP Americhe | Martin | “Spero di correre in un team ufficiale l’anno prossimo”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jorge, leader del mondiale e pilota della Ducati Prima Pramac, parla durante la conferenza stampa del Gran premio delle: “Sono molto contento del mio inizio di stagione fino ad ora. Il mio obiettivo è di fare sempre meglio rispetto agli anni passati. Su questo tracciato ho faticato in passato: ricordo lo scorso anno che ero in sofferenza, a causa della febbre. Liberty Media? Penso che sia una gran bella notizia per la. Ne ho parlato con Ezpeleta ed era molto contento: vuol dire che questo momento è molto importante per il futuro del Motomondiale. Per quanto riguarda noi piloti, credo che la nostra missione sarà rendere questo sport ancora più grande“. Su un possibile passaggio in Yamaha nel 2025: “Sinceramente è la prima volta che sento questa notizia. Io sono legato a Ducati dall’inizio della mia carriera in ...

