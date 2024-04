MotoGP GP Americhe | Bastianini | “Questa una delle gare più difficili fisicamente”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Enea, pilota della Ducati, parla ai microfoni della conferenza stampa del Gran Premio: “Ho bei ricordi legati al 2022 e a quella vittoria grandiosa. L’anno scorso ho saltato il GP per l’infortunio, è stato brutto. Arrivo da un gran podio a Portimao e al momento sono molto costante. Credo che abbiamo un buon assetto al momento in ogni pista, questo è importante. Vediamo se riuscirò ad essere veloce anche quest’anno. A livello fisico è unapiù. Quest’anno c’è un nuovo asfalto mapista è molto fisica e se sprechi troppa energia nella prima parte verso la fine della gara non riesci ad essere veloce. Tutto dipenderà dalle mie condizioni”. Sull’acquisto da parte di Liberty Media: “Può essere una scelta molto positiva, ...