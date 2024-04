MotoGP GP Americhe 2024 | Marquez | “Firmo per un podio” Quartararo | “Fiducioso sul progetto Yamaha”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giornata di conferenze stampa per i piloti dellaalla vigilia del Gran Premio delle. Marcparla così da Austin: “Gareggiamo su una pista buona per il mio stile di guida. Ci sono, però, ancora tre o quattro piloti più veloci di me, come si è visto a Portimao. Vedremo se riuscirò ad avvicinarmi al gruppo dei primi. Metto la firma sul mio possibile primoqui ad Austin. Prima di una vittoria deve arrivare un”. Il pilota spagnolo poi si sofferma sulla sua nuova moto: “La Ducati è una moto molto diversa rispetto alla Honda, che era molto forte nelle curve stop and go. Sarà diverso guidare una Ducati su questa pista. Il mio obiettivo è cercare di essere scorrevole. Quando arrivi su una pista che ti piace quanto meno ti diverti”. “Ho parlato con diversi costruttori prima ...