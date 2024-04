MotoGP | Francesco Bagnaia | “Convinto che potrò fare bene ad Austin Sul mio compagno per il 2025…”

(Di giovedì 11 aprile 2024)appare decisamente concentrato e smanioso di rifarsi nel corso della conferenza stampa che ha alzato il sipario in maniera ufficiale sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2024. Il due-volte campione del mondo si prepara per la tappa sul circuito del COTA – Circuit of the Americas dopo la caduta di Portimao nella gara della domenica, a seguito di un contatto con Marc Marquez. Una tappa lusitana che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca a “Pecco” che vuole il riscatto sulla pista di. Il pilota del team Ducati Factory inizia la sua chiacchierata da quanto avvenuto un anno fa: “Siamo su una pista che mi piace molto. Nell’edizione scorsa ero molto competitivo, avevo fattonella Sprint Race, ma in gara sono ...

