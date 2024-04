MotoGP | Fabio Quartararo | “Il rinnovo? Decisione non semplice legata più al futuro che al presente”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non senza sorprese,ha deciso di rimanere nella scuderia Yamaha. Nei giorni scorsi Il pilota francese infatti ha firmato ilcon la scuderia giapponese, lasciando di stucco pubblico e addetti ai lavori, convinti di una sua partenza. Come normale che sia proprio questo argomento si è rivelato uno dei topic principali della conferenza stampa del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena sul circuito di Austin (Texas). Il nativo di Nizza in prima battuta ha ammesso di avere avuto colloqui anche con altri team: “Ho parlato con diversi costruttori – ha detto– lanon è stataperò in Portogallo abbiamo avuto un ottimo meeting con Yamaha per parlare del progetto. Dal 2025 al 2026 ci ...

