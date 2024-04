MotoGP | Enea Bastianini | “Arrivo da un gran podio ma questa è una delle piste più difficili”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) La “Bestia” non si vuole fermare. Forgiato da un inizio di stagione altamente positivo,vuole puntare in alto anche al GPAmeriche, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo fine settimana sul circuito di Austin, in Texas. Il pilota della Ducati, reduce dalla seconda posizione ottenuta al GP di Portimao, è apparso particolarmente motivato in occasione della classica conferenza stampa del giovedì, dove ha fissato gli obiettivi: “Ho bei ricordi legati al 2022 e a quella vittoriadiosa – ha detto– L’anno scorso ho saltato il GP per l’infortunio, è stato brutto.da una Portimao e al momento sono molto costante. Credo che abbiamo un buon assetto al momento in ...