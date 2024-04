MotoGP America in tv | dove seguire in streaming qualifiche | Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo due settimane di stop, dovute alla cancellazione dell’appuntamento in Argentina, latorna in pista ad Austin col GP d’. Sull’iconico tracciato del COTA, il Circuit of thes, va in scena il terzo appuntamento del Motomondiale 2024 che, tra Lusail e Portimao, ha mescolato e rimescolato le carte in griglia, con una partenza super di Bagnaia poi vanificata in Portogallo che ha portato l’italiano ad avere, ad oggi, un sostanziale ritardo in classifica. Cosa aspettarsi dallana? Tanti gli spunti per l’ennesimo weekend che regalerà di certo emozioni. E si spera anche sorrisi per l’Italia dei motori. Bagnaia, da preda a cacciatore Non è una novità, perché è abituato a farlo a inizio stagione da anni, ma la posizione di Francesco Bagnaia in Texas non è delle migliori. ...