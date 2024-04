MotoGP | a che ora le prove libere del GP delle Americhe 2024 in tv | programma | streaming | guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Domani, venerdì 12 aprile, comincerà ufficialmente il weekend di gara del Gran Premio, valevole come terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il COTA di Austin promette come di consueto grande spettacolo soprattutto in, con tanti possibili candidati al podio e diverse incognite anche in ottica vittoria. Difficile indicare un singolo favorito alla vigilia, ma Ducati è sempre il punto di riferimento davanti a KTM e Aprilia. Ambizioni importanti dunque per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, il vincitore del GP texano del 2022 Enea Bastianini, il leader della generale Jorge Martin e l’otto volte iridato Marc Marquez, specialista assoluto del circuito statunitense con 7 successi in carriera su 9 partecipazioni. Tutte le sessioni del venerdì di Austin verranno trasmesse in ...