Motocross | GP Trentino MXGP 2024 | Prado per continuare la fuga | Gajser e Herlings devono cambiare marcia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Primo doubleheader stagionale per il Mondiale, che dopo Riola Sardo si trasferisce direttamente ad Arco di Trento per il Gran Premio del, quarto round del campionatoin programma tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Si gareggia al “Ciclamino” per il secondo appuntamento dell’anno sul suolo italiano, che regalerà sicuramente grande spettacolo. Nella classe regina l’uomo da battere è indubbiamente Jorge, reduce da due weekend perfetti (60 punti ottenuti sia in Spagna che in Sardegna) e dominatore di questo avvio di stagione. Il fenomeno spagnolo della GasGas è in stato di grazia e vuolead estendere il suo vantaggio nella classifica generale rispetto ai suoi tre avversari più temibili. Sin qui l’unico in grado di restare in scia al campione ...