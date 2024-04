Moto3 | GP Americhe 2024 | Holgado sfida Alonso | attesa una risposta dagli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sta per cominciare il lungo weekend che ci porterà al GP delle, terza tappa del Motomondialediin scena sul tracciato di Austin, in Texas. Un appuntamento molto importante che, si spera, comincerà a definire in modo più chiaro la situazione in ottica classifica piloti. Al momento infatti al comando svetta “El Pistolero” Daniel(Red Bull KTM Ajo), leader con 45 punti, immediatamente seguito da David(Gasgas Aspar Team), secondo con 38. Proprio il sudamericano cercherà di mettersi nuovamente in carreggiata, puntando nuovamente al podio dopo aver centrato la quarta posizione in occasione del GP del Portogallo. Per il colombiano si tratterà di un vero e proprio esame di maturità: il centauro dovrà infatti come sempre fare perno sulla sua più grande qualità, ovvero il ...