Moto2 | il GP delle Americhe ci aiuterà a scoprire i reali valori in pista?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Motomondiale fa il suo ritorno in scena dopo le prime due uscite (Qatar e Portogallo) e si prepara per la trasferta al di là dell’Oceano Atlantico. Più precisamente si gareggerà al COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, per una gara che si annuncia quanto mai interessante e che ci potrebbe aiutare a capire in maniera più chiara iin. Dopo i primi due appuntamenti, dopotutto, laha visto due vincitori diversi ma, non solo, ben sei piloti sul podio. Non si potevano mischiare le carte più di così. Anche la classifica è totalmente imprevedibile per il momento. Al comando troviamo Aron Canet (vincitore a Portimao) con 31 punti contro i 29 di Joe Roberts. Terzo Manuel Gonzalez con 27, quarto Sergio Garcia con 26, quinto Alonso Lopez con 25, sesto Ai Ogura con 24, settimo Barry Baltus con ...