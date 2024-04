Mosca ricatta la Georgia e cerca di allontanarla dall’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per sei anni, dal 2012 al 2018, le sedute del Parlamentono non si sono svolte a Tbilisi, ma a Kutaisi, in un edificio futuristico alto quaranta metri e realizzato completamente in vetro. Il palazzo doveva diventare il simbolo della nuovademocratica: moderna, autorevole e soprattutto trasparente. Oggi, dodici anni dopo l’inaugurazione del palazzo del Parlamento, a Tbilisi la trasparenza torna al centro del dibattito politico a causa di una controversa proposta di legge del partito di maggioranza, Sognono. Il decreto in questione tratta formalmente della “trasparenza sulle influenze straniere”, ma nel dibattito pubblico viene chiamato semplicemente “Legge sugli agenti stranieri”. In Russia, una legge omonima esiste già dal 2012. Inizialmente mirava a colpire le Ong che venivano finanziate da enti stranieri, ma ...